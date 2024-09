Escritora capixaba lança obra na Bienal Internacional do Livro de SP

Quem escreve, escreve para ser lido! Quem lê, gosta de conhecer seus autores preferidos para além das páginas dos livros. É isso o que promete a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontecerá de 6 a 15 de setembro. O maior evento literário da América Latina reunirá autores, nacionais e internacionais, leitores, editoras, expositores e toda a cadeia criativa do livro. Entre as escritoras, está confirmada a presença da escritora capixaba Lilian Menenguci.

Durante a programação da 27ª Bienal, Menenguci lançará “A pequena máquina de escrever”, com ilustrações de Ana Laura Alvarenga, publicada sob o selo da Editora Maré, sua sexta obra infantojuvenil, nesta sexta-feira (6), às 13 horas, no estande do projeto Escreva, Garota!

Leia também: Café com oração: viva essa experiência em uma das vistas mais lindas do ES

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Lançar um livro é sempre uma festa. Quando essa festa literária é a maior da América Latina e tenho a oportunidade de participar dela, na condição de escritora, ao lado de nomes consagrados da Literatura, é impossível não sentir cócegas no coração”, afirma a escritora.

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é o maior palco de encontro daqueles que celebram a transformação que os livros fazem na vida das pessoas. Um espaço-tempo para conhecer autores, encontrar novos livros, ampliar conhecimento, fazer novas amizades e expandir nosso modo de ser e estar no mundo.

Sinopse

A vida é um fio de amor que costura a memória com o futuro. Esta é uma obra poética sobre o desfiar do tempo e a tessitura do sonho. Uma trama sobre nós, de pontos altos e baixos, entremeados de saudades e esperanças, que bordamos a existência. Um diálogo, com o que foi e o que pode vir a ser, marcado de afeto e delicadeza. A narrativa, textual e imagética, é um convite à artesania da criação. Provoca o desejo de voltar para onde nascem e moram as histórias. Páginas abertas estendidas para embrulhar o seu coração.

Serviço

Lançamento do Livro “A pequena máquina de escrever”

Autora: Lilian Menenguci

Editora Maré, 2024

No estande Escreva, Garota!

Dia 6 de setembro de 2024, (sexta-feira), às 13 horas

Distrito Anhembi, Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo (SP)