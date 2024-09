Escritora de Cachoeiro lança livro com atividades para conhecer candomblé

No dia 19 de outubro, a partir das 15h30, o Ilê Asè Oyá Onira, tradicional casa de candomblé e centro cultural, localizado no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá o lançamento do livro infantil “Quem é Onira? Atividades para conhecer o candomblé”.

Yalorisà e Mestra da Cultura popular Mãe Rodilene de Oyá escreveram a obra. Essa obra faz parte do projeto “Quem é Onira”. Esse projeto foi contemplado no edital do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Sendo voltado para crianças e adolescentes, o livro conta a história de Oyá Onira, orixá cultuada no rito do candomblé ketu e patrona do Ilê.

Sendo assim o livro tem uma linguagem acessível e pedagógica, atividades para colorir, caça-palavras e um minidicionário em iorubá, a obra oferece uma introdução enriquecedora à cultura de matrizes africanas e ao Candomblé.



Além disso a Mãe Rodilene de Oyá, reconhecida em Cachoeiro de Itapemirim como patrimônio vivo pela Lei Mestre João Inácio, afirma que a iniciativa do livro também visa enfrentar o racismo cultural e religioso.

“São muitos os episódios em que iniciados do candomblé, principalmente as crianças, figuram como vítimas de racismo cultural e religioso. Precisamos furar a bolha do preconceito e mostrar que a cultura de matriz africana é rica em saberes e tradições”, disse.

Contudo Angélica Volpato, responsável pela Projeta Assessoria Sociocultural e Ambiental, que realizou a produção cultural do projeto. Ainda ressalta a importância da ação na desconstrução do preconceito direcionado aos Povos e Comunidades Tradicionais.

“O projeto vai destinar exemplares do livro gratuitamente para o município, sendo entregues à secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo. Essa entrega foi pensada justamente para colaborar na aplicação da Lei 10.639/2013 e auxiliar no enfrentamento à violência, ao preconceito e à intolerância”, destacou Angélica Volpato.

O lançamento vai acontecer durante uma tarde cultural que contará com café, pipoca, algodão-doce, pula-pula, piscina de bolinha, contação de história e muita diversão.

O Ilê Asè Oyá Onira fica localizado na Avenida Governador Carlos Lindemberg, 562, no bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim. Todas as crianças participantes do evento de lançamento receberão um kit contendo um exemplar do livro e giz de cera para colorir. A entrada é gratuita.