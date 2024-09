Festival Parque Aberto terá música e oficinas neste domingo (29)

Neste domingo (29), o Festival Parque Aberto recebe shows musicais e uma oficina de confecção de instrumentos de materiais recicláveis, ministrada por Kastanha.

No entanto a música fica por conta de Douglas Lopes, que alcançou mais de um milhão e meio de streams e visualizações nas plataformas digitais. Além dele, Diego Ardisson mistura sonoridades da rua, do mar e da mata.

Sendo assim o Parque Cultural Casa do Governador ocupa uma área de 93 mil metros quadrados, com infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). O espaço abre-se à visitação gratuita e propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, com base em três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o parque inaugurou-se em maio de 2022. Ele se tornou a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, reunindo 26 obras de arte permanentes e temporárias.

A plataforma Sympla disponibilizará 2.500 ingressos gratuitos a partir do meio-dia desta terça-feira (24). Portanto, é necessário ter uma conta cadastrada no Sympla para acessar os ingressos, limitados a duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Atrações

Kastanha, percussionista e educador cultural, traz uma oficina que desenvolve as capacidades cognitivas e musicais de crianças, adolescentes e adultos. Os participantes trabalharão com instrumentos feitos de materiais recicláveis. Os participantes se inscrevem na hora, e a oficina dura 40 minutos, sendo indicada para todas as faixas etárias.

Douglas Lopes, indicado em 2022 como Melhor Artista no Prêmio da Música Capixaba, apresenta seu show “A Fogueira”. Ele traz hits com uma banda completa e um convidado especial: o acordeonista Chico Chagas, conhecido mundialmente por seu trabalho autoral.

O show baseia-se no álbum homônimo, lançado em 2021, e foi pensado para contar histórias e canções em torno da fogueira, como em uma roda de amigos.

O evento também conta com a apresentação de Diego Ardisson, de Cachoeiro de Itapemirim. Seu show mistura rap, voz e violão, com bastante R&B e até surf music. Ele apresenta música autoral e conversas selecionadas entre suas influências, que vão da bossa nova à música do sertão nordestino.

As produções do festival incluem esculturas, instalações e projetos de intervenção realizados por 17 artistas do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Esses trabalhos resultaram do edital lançado em 2023 para selecionar propostas artísticas.

As 26 obras se adaptam à área externa do parque e contribuem para os campos das artes visuais, do meio ambiente e da tecnologia.

Aconselhamos levar cadeiras ou cangas para uso durante o evento.

Regras do parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 12 horas;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.