Estrelismo? Eduardo Costa ‘causa’ em festa do filho de Mariana Polastreli

Na última terça-feira (17), o filho de Eduardo Costa e Mariana Polastreli completou quatro anos e ganhou uma festona para comemorar.

Com o tema Divertida Mente, o pequeno parece ter aproveitado o evento, compartilhado em vídeos pelos pais. Porém, o Eduardo Costa deu um ataque durante a festa do filho de Mariana Polastreli.

Eduardo Costa chegou no salão de festas dando ataque, afirmado que ‘o circo acabou’ e que não tiraria fotos com ninguém, pois estava lá para curtir o aniversário. As informações são da coluna Fábia Oliveira.

Entretanto, tirar fotos fazia parte do acordo de ‘permuta’ com os fornecedores da festa. Além disso, esses fornecedores ficaram até o final da comemoração acreditando que o cantor iria pagar os serviços em dinheiro, mas, ele sequer tocou no assunto.

Eduardo Costa não é pai do filho de Mariana Polastreli

Por fim, vale pontuar que Eduardo Costa chama Theo de filho, porém, ele é seu enteado. O garoto é filho biológico apenas de Mariana Polastreli com seu ex-marido, Eduardo Polastreli. O menino também chama o cantor de pai.

Mariana publicou em suas redes sociais um vídeo com os momentos da festa. veja!