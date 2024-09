Estudantes do Caparaó são premiados com medalhas da OBMEP 2023

A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Guaçuí realizou, nessa segunda-feira (23), a entrega das medalhas regionais dos seus estudantes premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP 2023).

Foram 56 estudantes das escolas dos municípios de Alegre, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Iúna, Irupi, Muniz Freire e São José do Calçado que receberam as medalhas regionais na cerimônia realizada no Teatro Municipal de Fernando Torres, em Guaçuí.

Para o superintendente Regional de Educação de Guaçuí, Fabiano Soares Affonso, os verdadeiros protagonistas do evento são os estudantes. “Foi extremamente gratificante observar a satisfação refletida em seus olhos ao receberem as medalhas, assim como a alegria e o orgulho nos rostos de seus pais, especialmente daqueles que, presumimos, se esforçaram e se sacrificaram imensamente para que esses jovens alcançassem essa conquista”, ressaltou.

Um dos premiados neste evento foi Murilo Morez Polastreli, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Juvenal Nolasco e primeiro medalhista da OBMEP do município de Divino de São Lourenço. “Me senti muito feliz por receber este prêmio. Além de ser a minha primeira medalha, ela é também a primeira do município. Penso que ela é fruto do meu esforço e das contribuições dos meus professores de Matemática e da minha família. Espero que outros alunos também consigam alcançar essa conquista”, disse.

Medalhas regionais da OBMEP 2023

No Espírito Santo, 866 estudantes foram premiados com medalhas regionais na edição da OBMEP 2023. As medalhas estão sendo entregues nas cerimônias realizadas pelas onze Superintendências Regionais de Educação (SRE) do Estado.

Já foram realizadas as cerimônias regionais das SRE Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Guaçuí, Nova Venécia e Vila Velha.

No site do Matemática na Rede, é possível acompanhar os locais, datas e horários das cerimônias já agendadas e outras informações. CLIQUE AQUI para conferir.