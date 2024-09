Estudantes ficam feridos em acidente grave na BR-101, em Anchieta

Cinco estudantes ficaram feridos após um acidente grave envolvendo uma carreta e um ônibus escolar no km 348 da BR-101, em Anchieta, na manhã desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão relatou que trafegava na rodovia, e no momento que um outro veículo fazia uma ultrapassagem, ele desviou para não colidir de frente com o veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus.

Além dos estudantes, o motorista e o ajudante do caminhão sofreu lesões graves e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre quantos estudantes haviam no ônibus.

A PRF informou ainda que o fluxo de veículos flui no sistema pare-siga e a rodovia no sentido Iconha está interditada.