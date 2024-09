Evadido do sistema prisional é recapturado em Marataízes

Um homem de 47 anos, evadido do sistema prisional, foi recapturado por policiais civis na Barra do Itapemirim, em Marataízes, na manhã desta sexta-feira (20).

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, Thiago Viana, o homem recebeu o benefício de saidinha temporária, e não retornou. Ele foi localizado após ser visto pela central de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal do município.

O evadido cumpria pena na penitenciária agrícola do Espírito Santo, em Viana, pelos crimes de furto e ameaça. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

