Exposição da PM abre celebrações da Semana da Pátria no Espírito Santo

Nesse sábado (31), a Polícia Militar do Espírito Santo realizou uma exposição no Shopping Montserrat, no município de Serra. O evento abriu as comemorações da Semana da Pátria e ainda contou com um belo concerto da Banda de Música da PM.

No decorrer do dia, o Regimento de Polícia Montada (RPMont) apresentou seus equipamentos, veículos, fardamento e também seus animais, num momento de grande interação com o público. O cavalo policial exṕosto no rol de entrada do shopping chamou a atenção das famílias, que levaram seus filhos para interagir e tirar fotos com ele.

Às 17h, a banda de Música da PM abrilhantou o evento, com seu tradicional concerto alusivo à Pátria. Clássicos como “Evidências” e “Como vai você” arrancaram suspiros e muitos aplausos do público presente. A apresentação foi encerrada com o hino nacional brasileiro.

Neste domingo (1), as programações continuam, com mais exposição e concerto no Shopping Montserrat, localizado na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Todos os eventos sãos abertos ao público.