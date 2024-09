Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro

O Museu Capixaba do Negro (MUCANE), em Vitória, abre suas portas para a Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia. A partir do dia 4 de outubro, o público poderá visitar gratuitamente a exposição fotográfica protagonizada por fotógrafas negras de todo o Brasil. A exposição permanecerá aberta até o dia 20 de dezembro e faz parte da programação do Festival Reencontros, um festival de artes integradas realizado pela JUPTER Produção Cultural Capixaba.

Composta por 50 obras, a mostra reúne 20 fotógrafas negras brasileiras de diferentes regiões e trajetórias. Algumas já possuem uma carreira consolidada, enquanto outras estão iniciando no universo da fotografia, ampliando o espaço para a inserção cultural.

A seleção mostrou seu papel na descentralização das oportunidades em mostras fotográficas, destacando a presença expressiva de fotografias do Nordeste, que representam 45% das selecionadas. Em seguida, 35% são do Sudeste e 10% do Centro-Oeste. Além disso, 45,45% das selecionadas se declararam pertencentes à comunidade LGBT. Essa pluralidade de olhares e experiências permite que a exposição seja, ao mesmo tempo, um tributo e uma redescoberta da riqueza cultural e estética da mulher negra no Brasil.

As fotógrafas selecionadas para a mostra são:

Adrielle Paixão (BA)

Amanda Bambu (AL)

Amarilis Marisa (PA)

Dayse Oliveira (PI)

Gabriella dos Santos Silva (RJ)

Gisa Oliveira (RS)

Isabela Sena (SP)

Maiana Oliveira (BA)

Maiara Cerqueira (BA)

Mariana Garcia (ES)

Marina S. Alves (RJ)

Markoh (DF)

Mylena Tiodósio (DF)

Rafaela Araújo (BA)

Rafaela Da S. Nunes (PE)

Raiz De Maria (PE)

Rosana Amaral (BA)

Sarah Cristina Serrano (ES)

Tamara Santos (SP)

Thammy Carvalho (RJ)

Vilma Neres (BA)

Segundo Taynara Barreto, uma das curadoras da mostra, a fotografia não apenas retrata, mas também reconstrói e reafirma laços ancestrais presentes na cultura afro-brasileira. “Entendemos que a fotografia feita por mulheres negras e registrar mulheres negras é uma ferramenta de recriação dos laços ancestrais.

A liberdade de criação proposta por essas artistas é uma carta aberta para dar visibilidade à pluralidade da mulher negra na sociedade. A mostra é um mapa do conhecimento ancestral, político, cultural e estético das mulheres negras. Há de se esquecer que não existe mais espaço para a mulher negra na fotografia, pois a fotografia contemporânea é sobre a mulher negra, feita pela mulher negra”, ressalta Taynara.

Escolas públicas vão conferir a exposição em primeira mão

A exposição contará com uma programação interativa. As fotógrafas Helen Salomão, Gabriela Palha e Taynara Barreto, curadoras e integrantes da comissão de avaliação, participarão da semana de abertura para ministrar workshops para escolas públicas e visitas guiadas, proporcionando um contato mais profundo com o público. Durante a exposição, serão disponibilizados materiais em braile, direcionando para a experiência de audiodescrição da mostra, garantindo que as obras sejam apreciadas por todos os visitantes.

As escolas públicas poderão conferir em primeira mão a exposição, iniciando as visitas no dia 3 de outubro. Cinco escolas participarão de visitas guiadas, incluindo duas localizadas em áreas de risco social no interior do Espírito Santo. Estima-se que cerca de 240 alunos participem dessas atividades na primeira semana de visitações.

A partir do dia 4 de outubro, o público geral poderá conferir a exposição na galeria do segundo andar do MUCANE, localizado na Av. República, 121 – Centro, Vitória. No sábado, dia 5 de outubro, o projeto terá um bate-papo aberto ao público geral no MUCANE com as fotógrafas curadoras, das 10h às 11h. Todos podem participar e não há necessidade de inscrição.

O evento é viabilizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (LICC), através do patrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, da ES Gás, distribuidora de gás do Espírito Santo, contando também com o apoio cultural do Grupo Energiza.

Serviço

Exposição: Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia

Data: 4 de outubro a 20 de dezembro de 2024

Local: Museu Capixaba do Negro (MUCANE) – Av. República, 121 – Centro, Vitória

Horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h

Abertura ao público geral: 4 de outubro de 2024

Entrada: Gratuita

Programação Especial:

• Bate-papo com fotógrafas curadoras para público geral: 5 de outubro, das 10h às 11h, no MUCANE

• Workshops e visitas guiadas para escolas públicas: Semana de abertura

Mais informações:

Site oficial: https://mostraveronicadapas.com