Extrema-direita cancela ato contra Alexandre de Moraes no ES

O ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, organizado pela extrema-direita para acontecer neste sábado, 7 de setembro, foi cancelado no Espírito Santo. O protesto estava marcado para as 14h, no posto Moby Dick, em Vila Velha.

De acordo com o deputado federal Gilvan da Federal (PL), o cancelamento foi um pedido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que sugere que os militantes da extrema-dirieta concentrem forças na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 14h, onde será realizado o ato nacional.

Além de Gilvan da Federal, o senador pelo Espírito Santo Magno Malta (PL) também já confirmou presença no protesto.