Família pede justiça pela morte de morador em Vargem Alta

Familiares de Vanderlei da Silva de Oliveira, pedem justiça pela morte do jovem, que veio a óbito após ser baleado na noite do último domingo (1º), em frente a uma oficina na localidade de Vila Maria, em Vargem Alta.

Segundo informações da Polícia Militar, na noite do dia 1º, uma mulher abordou a equipe e disse que o seu cunhado havia sido baleado em frente a uma oficina.

No local, testemunhas contaram aos policiais que Vanderlei estava em frente a oficina, quando um homem chegou em um veículo e, após dizer algumas palavras, sacou uma arma e atirou. Vanderlei foi atingido e caiu no chão em seguida. O autor dos disparos entrou no veículo e fugiu.

Vítima chegou a ser socorrida para o hospital

Vanderlei foi socorrido por populares até o Pronto Atendimento (PA) de Vargem Alta e, posteriormente, transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, da Polícia Científica (PCIES), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

“A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado”, diz a nota.

Nas redes sociais, familiares publicaram uma nota pedindo justiça pela morte de Vanderlei. “Poderia ser você! Esse crime covarde e cruel não pode ficar impune! Queremos justiça!”.