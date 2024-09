Festa do Bacurau acontece neste fim de semana em Muqui

A Fazenda São Luís, localizada em Muqui, receberá nos dias 7 e 8 de setembro a aguardada Festa do Bacurau. Embora seja sua segunda edição, o evento promete agitar o fim de semana com uma programação diversificada, incluindo música ao vivo, torneios esportivos e cavalgada.

No sábado (7) as atividades da Festa do Bacurau começam cedo. Às 8h, o Torneio Society dará início à competição esportiva. Em seguida, às 12h, o público poderá aproveitar um almoço ao som de Thaly Brito. Mais tarde, a partir das 15h, o grupo Koisa Nossa anima os presentes com muito pagode. Às 18h, é a vez de Alessandro Arrocha subir ao palco, seguido por Victor Cowboy, que encerrará a noite com um show às 21h. Vale destacar que a entrada para o sábado será gratuita.

No domingo (8) a festa continua. A partir das 11h, os participantes poderão assistir à chegada da cavalgada, um dos momentos mais esperados do evento. Logo após, às 12h, Mateus Matos e Murilo embalam o almoço com sua música. A programação musical se estende durante todo o dia com apresentações de Alex Campanha, Pollyana Mel, e o grupo Os Brutos do Forró, formado por Jessé Pimenta, Os Magnatas e Markin Gava. Para o domingo, o ingresso custa R$ 15,00.