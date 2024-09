Festival Cine.Ema chega em Vargem Alta nesta segunda (16)

De 16 a 20 de setembro, o 10º Festival Cine.Ema desembarca em Vargem Alta para uma semana repleta de oficinas, mostras de cinema e reflexões sobre o audiovisual e o meio ambiente.

As atividades incluem oficinas de Stopmotion e Fotografia, realizadas na EEEFM Presidente Lüebke, sob a orientação de Iza Rosenberg e Gui Castor, respectivamente.

Enquanto isso, as EMEB Pedro Milaneze Altoé e João Domingos Fassarella participarão da oficina de Observação de Pássaros, acompanhadas por Filipe Ventura.

Na quinta-feira (19), a EMEB João Domingos Fassarella se transformará em sala de cinema, com duas sessões ao longo do dia, voltadas para diferentes faixas etárias, incluindo alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

O 10º Festival Cine.Ema conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e da Unimed Sul Capixaba, além do apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura

A programação abrange temas cruciais para o cenário atual, como conservação ambiental, turismo sustentável, negócios de impacto e o futuro da educação.

Os participantes terão a oportunidade de ouvir e interagir com profissionais de diversas áreas, incluindo executivos de sustentabilidade, cineastas, futuristas e especialistas em educação ambiental.

Mostra de filmes

Com 14 filmes que abordam temáticas ambientais e de sustentabilidade, o Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – chega à sua 10ª edição, trazendo duas mostras competitivas de cinema: a Mostra Infantil Cine.Eminha, com 4 filmes, e a Mostra Competitiva Cine.Ema, com 10 filmes. Qualquer brasileiro pode votar no seu filme favorito de cada mostra até dia 16 de outubro.