Festival de luta movimenta Cachoeiro neste fim de semana; confira

Neste sábado (28), às 8h, um grande festival de luta, com diversas modalidades, vai agitar Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado no Centro de Treinamento de Lutas, localizado na Avenida Gov. Carlos Lindemberg, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro.

O evento contará com diversas modalidades, entre elas estão: judô, karatê, muay thai e jiu-jitsu. As lutas serão realizadas ao mesmo tempo, pois, o espaço é bem grande, para suportar diversos lutadores. “Nós temos um espaço bem grande, uma estrutura muito boa. Vai ser uma apresentação, com lutas casadas, entre alunos mais ou menos da mesma faixa etária e peso”, ressaltou Pedro Paulo, coordenador do CT de Lutas.

As lutas serão orientadas pelos professores e, após isso, também terão premiações. Um momento especial dos pais com os pequenos lutadores.

Atualmente, o CT de Lutas conta com 215 atletas no total, sendo 168 de judô. Karatê, jiu-jitsu e muay thai são outras modalidades praticadas no local.

Com um grande currículo no mundo da luta, o coordenador Pedro Paulo, já foi técnico da Seleção Brasileira de Judô (base) três vezes, participando de importantes campeonatos, como o Campeonato Sul-Americano, passando por Colômbia, Venezuela e Argentina. O técnico também participou do Campeonato Aberto, em Los Angeles.

Acima da faixa preta, formado em educação física e com 63 anos, Pedro Paulo também já foi técnico da Seleção Capixaba, onde participou muitas vezes do Campeonato Brasileiro e dos Jogos Escolares.