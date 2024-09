Kits para a 33ª Dez Milhas Garoto começam a ser entregues nesta semana

A 33ª edição da Dez Milhas Garoto, uma das mais tradicionais corridas de rua do calendário nacional, ocorrerá no próximo domingo (29). A prova reunirá mais de 15 mil corredores, número recorde em sua história e tem um dos percursos mais bonitos do Brasil. Mas, a programação oficial do evento capixaba começará dias antes, a partir desta quinta-feira (26), com o início da entrega de kits para os atletas inscritos na corrida, bem como para os participantes da 21ª Corrida Garotada e da 3ª Cachorrida.

Para a Dez Milhas Garoto, os atletas terão três dias: 26 e 27 de setembro, das 9h às 19h, e no dia 28, das 8h às 17h, na fábrica de Chocolates Garoto, localizada na Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha. Detalhes sobre a documentação necessária para a retirada, bem como para terceiros, podem ser obtidos no site oficial, www.dezmilhasgaroto.com.br. Sempre é bom ressaltar que não haverá entrega de kits no dia do evento, nem após sua realização, como consta no Regulamento.



Para a 21ª Corrida Garotada, evento que reunirá crianças e jovens entre 6 e 17 anos, serão dois dias de entrega de kits, 26 e 27, e a 3ª Cachorrida, na qual tutores e pets correm juntos, será somente no dia 27. Em ambos os casos, o período será das 9h às 19h e também não serão entregues kits no dia. Os dois eventos ocorrerão no dia 28, no Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá. A Cachorrida largará às 6h45, enquanto a Garotada às 8h.

Serviço:

33ª Dez Milhas Garoto

Data: 29 de setembro de 2024

29 de setembro de 2024 Horário da largada: A partir das 6h30

A partir das 6h30 Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo – Praia de Camburi

21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024

28 de setembro de 2024 Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 8h

Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 8h Inscrições pelo site www.corridagarotada.com.br

2ª Cachorrida

Data: 28 de setembro de 2024

28 de setembro de 2024 Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h45min

Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h45min Inscrições pelo site: www.cachorrida.com.br