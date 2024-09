Festival Novos Cantores revela e premia talentos da música capixaba

Começam, nesta sexta-feira (27), as inscrições para o Festival Novos Cantores, que promete movimentar a cena da produção musical independente do Espírito Santo e revelar novos talentos. Podem participar cantores e compositores que não tenham contratos vigentes com gravadoras ou empresas de grande porte.

Os artistas interessados devem enviar uma composição autoral, incluindo letra e música, pelo site oficial www.festivalnovoscantores.com. As 20 melhores composições, selecionadas por uma curadoria especializada, avançarão para a fase de votação popular. As 10 músicas mais citadas ganharão arranjos exclusivos e serão apresentadas ao vivo, no dia 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, com acompanhamento de uma orquestra.

Leia também: Thifany Boleli é destaque na 64ª Expoagro de Guaçuí com show animado

Idealizada pela produtora cultural Vanessa Yee, do Estúdio Medusa, a iniciativa resgata o espírito dos grandes festivais das décadas de 60 e 70, que apresentaram ícones da música brasileira como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina. Na primeira edição capixaba, em 2020, o Festival Novos Cantores lançou nomes como o rapper Áquila Sabino e a cantora Bella Mattar, hoje consolidados no cenário capixaba e com destaque nacional.

De acordo com a produtora Vanessa Yee, neste ano, o projeto é volta ampliadamente e com maior visibilidade. “Reestruturamos o festival, que agora ganha força com uma nova estrutura, impulsionada por parcerias de peso e ações inovadoras, consolidando o evento como a grande vitrine da música capixaba”, disse.

Por fim, além de um cachê pela apresentação no evento, os finalistas terão suas músicas gravadas em um DVD ao vivo e disponibilizadas em um álbum oficial do Festival Novos Cantores em plataformas streaming de música, permitindo que suas canções alcancem um público ainda maior.

Sobre o Festival

O Festival Novos Cantores é uma competição interativa, democrática e gratuita, aberta a todos os gêneros musicais. Seu objetivo é dar palco para músicos e compositores capixabas apresentarem suas criações com uma orquestra em uma noite mágica. Podem participar cantores/compositores que não possuem vínculos contratuais vigentes com gravadoras e selos nacionais ou empresas de grande porte que agenciam carreira, sendo permitida a inscrição de artistas com vínculos a selos e gravadoras locais e artistas independentes.