Fogo atinge área próxima ao Centro de Manutenção da Prefeitura de Cachoeiro

Um incêndio na manhã de sábado (14), assustou os moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim.

O fogo que atingiu uma área de mata, próximo ao Centro de Manutenção Urbano da Prefeitura, devastou a vegetação. Moradores locais reclamaram da fumaça que se espalhou por toda a região.

Segundo relatos de moradores, o fogo queimou toda a vegetação do morro onde eram extraídas pedras, local conhecido como antiga pedreira.

Homens do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio que durou toda a noite. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o incêndio possa ter sido criminoso. O fogo já foi controlado.