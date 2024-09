Surpreendente: fogo consome vegetação em Ibatiba há seis dias

Um incêndio com origem no Córrego Cabeceira do Rio Pardo, em Ibatiba, divisa com o município de Muniz Freire, no Caparaó capixaba, já dura seis dias ininterruptos.

Segundo informado pela Defesa Civil do município de Ibatiba, o fogo teve início na última terça-feira (10), em uma plantação de eucalipto. Devido à quantidade de material de combustão, com a força do vento, o fogo logo se espalhou rapidamente.

Um trabalho para preservar a vida humana foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militares e Defesa Civil de Ibatiba. “Foi feito um trabalho pelo CBMES e pela Defesa Civil na preservação da vida humana, onde ficamos protegendo as residências. Posteriormente, o incêndio veio atingir a comunidade de Santa Maria de Cima, onde atingiu plantações de eucalipto, mata nativa, e lavouras de café”, ressaltou Willian Dias Soares, agente da Defesa Civil de Ibatiba.

Já no sábado (14), o incêndio atingiu uma mata nativa na comunidade do Alto Norte, em Muniz Freire, o qual faz divisa com o município de Ibatiba. Segundo informado pela Defesa Civil de Muniz Freire, foi solicitado apoio do Notaer. Defesa Civil local e voluntários realizam o monitoramento do foco de incêndio. Ainda não foi possível mensurar o tamanho da área devastada pelo fogo.