Foragido do Piauí é detido durante operação conjunta em Cachoeiro

Um homem, de 31 anos, considerado foragido do Estado do Piauí, foi detido no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, durante uma operação conjunta realizada na última terça-feira (24), no mesmo município.

De acordo com informações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a operação integrada foi coordenada com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Piauí (PCPI), responsável por apoiar na investigação. O homem foi localizado na residência da namorada dele, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. Quando os policiais chegaram na residência, ele ainda tentou se esconder e resistiu à prisão.

“O capturado era investigado por crimes de furto qualificado por meio de fraude e tem um histórico de envolvimento com crimes de alta complexidade, incluindo a utilização de equipamentos eletrônicos sofisticados para subtração de dados bancários”, disse o chefe da Divisão de Inteligência da PCES, delegado Eduardo Arcos.

Segundo o delegado, a prisão é resultado da integração entre forças policiais que resultou em uma resposta eficaz ao crime organizado, especialmente em casos de fraudes, que causam grandes prejuízos à sociedade. “Este resultado demonstra o compromisso das Polícias Civis em combater a criminalidade de maneira rápida e eficiente, utilizando recursos tecnológicos e inteligência de forma integrada”, ressaltou Eduardo.

Ação conjunta

A Polícia Civil do Espírito do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul