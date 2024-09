Operação 14-Bis: mandados de busca a apreensão são cumpridos no ES

Nesta quarta-feira (25), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central), com o apoio da Polícia Militar e dos GAECOS de São Paulo e Minas Gerais cumprem mandados judiciais contra integrantes da facção criminosa nesses Estados e no Espírito Santo.

Segundo o MPES, esta fase consiste no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, e Colatina, no Espírito Santo, em São Vicente e São Paulo, no Estado de São Paulo, e Alfenas, em Minas Gerais.

“A investigação é relacionada a um núcleo de liderança da facção criminosa, autointitulado “Os 14 do ES”, grupo com papel de comando e direcionamento do setor disciplinar do PCC, braço armado da facção criminosa. Os integrantes do setor deliberavam sobre remanejamento de armas de fogo e veículos da facção criminosa, estimulavam e apoiavam os ataques a grupos criminosos rivais e promoviam o batismo de novos integrantes, inclusive adolescentes, além de decidir sobre outras questões de relevância”, disse o MPES.

Nisso, os membros do GAECO do MPES foram auxiliados por policiais militares no cumprimento das diligências no Espírito Santo, além das equipes do GAECO/SP (Núcleos Santos e Capital), apoiados pelo DOPE da Polícia Civil de São Paulo e do GAECO/MG (Núcleo Passos), que colaboraram para a efetivação das diligências nos nesses Estados.