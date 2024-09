Força Tática apreende armas e drogas em cidade do Espírito Santo

O 4º Batalhão da PMES registrou três apreensões de drogas e armamentos no último final de semana, durante ações da Força Tática em diferentes locais de Vila Velha.

Nesse domingo (22), durante patrulhamento em Ilha dos Ayres s militares receberam informações sobre indivíduos armados, o que levou as equipes a um local utilizado por traficantes. Ao entrarem, dois indivíduos tentaram fugir, mas logo foram abordados. Foram encontrados uma pistola calibre .45; 2 carregadores; 33 munições intactas calibre .45; 33 pedras de crack; diversos pedaços de crack totalizando aproximadamente 330g; uma balança de precisão; e R$ 10,00 em espécie.

No sábado (21), no bairro Jaburuna, a equipe avistou vários indivíduos que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se. Após buscas na área, foram apreendidas: 122 buchas de maconha; 140 pedras de crack; 1 pedra grande de crack e 110 pinos de cocaína.

Leia também: PM encontra drogas escondidas em área de pasto em Bom Jesus do Norte

Já na sexta-feira (20), no bairro Soteco, a equipe avistou um suspeito saindo de uma residência. Ao notar a presença policial, ele arremessou entorpecentes no quintal vizinho. Em abordagem, foi confirmado o material ilícito. Após buscas foram encontrados uma pistola calibre 380; dois carregadores; 36 buchas pequenas de maconha; nove buchas grandes de maconha; 12 porções de haxixe; 25 pedras de crack; 12 pinos de cocaína; dois papelotes de cocaína skama; R$ 702,00 em espécie; um papelote com sementes de maconha; 95 munições calibre .380 e um aparelho celular.

Todos os materiais apreendidos e os indivíduos foram encaminhados à delegacia para registro dos fatos.