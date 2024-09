PM encontra drogas escondidas em área de pasto em Bom Jesus do Norte

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam cocaína e um tablete de maconha que estavam escondidas em uma área de pasto no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte, no último domingo (22).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que na rua Geraldo Alves, no bairro São Sebastião, estaria ocorrendo o tráfico de drogas ao longo do dia e, que possivelmente haveria drogas escondidas pelo pasto nas proximidades.

Entretanto, diante das informações, os militares foram até o local e durante as buscas pelo pasto, apreenderam uma sacola com 42 pinos de cocaína e um tablete de maconha, pesando aproximadamente 180 gramas.

Todo o material foi apreendido e posteriormente entregue na Delegacia de Polícia Civil do município.