Furto e roubo: Espírito Santo registra queda no número de casos

O Espírito Santo registrou nos últimos dois anos, queda nos números de furto e roubo de carga, à residências, à pessoas, aos comércios, de celulares, de veículos e estelionatos.

Divulgado na última quarta-feira (25), o 2º Anuário Estadual de Segurança Pública revelou os seguintes dados: furto e roubo à pessoa – 2023: 15.118 ocorrências/2022: 17.939; de celular – 2023: 22.803/ 2022: 25.715; furto e roubo à residência – 2023: 6.160/2022: 6.978; roubo a comércio – 2023: 893/2022: 1.174; furto e roubo de veículos – 2023: 6.879/2022: 7.706; furto e roubo de cargas – 2023: 49/2022: 53; estelionatos – 2023: 41.847/2022: 44.061.

Leia também: Polícia mira em quadrilha de roubo de cargas na BR-101 Sul do ES

2º Anuário Estadual de Segurança Pública

O secretário de segurança pública do Espírito Santo, Álvaro Duboc, relatou que o principal objetivo do anuário de segurança pública é a entrega do Programa Estado Presente.

“O anuário vem para poder apresentar pra sociedade esses dados, e possibilitar que a academia e a sociedade pode se apropriar dessas informações de forma desagregada, fazer as análises que entender pertinentes, para que a gente possa, também, perfeiçoar as políticas públicas. O anuário tem o propósito de dar essa transparência e tem ajudado muito os municípios a compreender a dinâmica da criminalidade e da violência em seu território”, explicou.