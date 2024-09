Polícia mira em quadrilha de roubo de cargas na BR-101 Sul do ES

A Polícia Civil está investigando uma quadrilha especializada em roubo de cargas de caminhões na BR-101, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher, de 26 anos, foi presa na última terça-feira (24), em Anchieta, suspeita de integrar o grupo criminoso. Outros três suspeitos estão foragidos.

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil divulgou o resultado da operação e detalhes de como a quadrilha age para cometer os crimes nas rodovias do Sul do Estado.

Leia também: Pista é interditada após caminhão-baú tombar na BR-101, em Rio Novo do Sul

O titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC), delegado Christian Carvalho Waichert, informou que as investigações começaram após ser montada uma força tarefa com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF)e da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul.

“De acordo com a investigação, foi identificado um grupo criminoso agindo na região Sul do Estado. A região representa, hoje, 57% dos crimes cometidos de roubo e furto de cargas em todo o Estado. E os municípios de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul, só nesses dois municípios ocorreram 18 crimes. A partir da investigação, conseguimos qualificar e identificar os indivíduos que são envolvidos nesses atos criminosos”, explicou Christian.

Carga de biscoito roubada

Durante a coletiva, o delegado Christian Carvalho Waichert relatou que o grupo assaltou um caminhão e roubou a carga de biscoito, deixando um prejuízo avaliado em mais de R$ 18.000,00 reais. Na ação, o caminhão foi totalmente destruído para ser praticado o crime.

Além disso, Christian disse que a investigação revelou que a quadrilha cometeu outros três crimes e que os envolvidos serão indiciados. “Aliás, a investigação será ampliada para identificar quem são os receptadores”, ressaltou.

Veja o vídeo:

Carga de biscoito espalhada no asfalto e o caminhão completamente destruído | Vídeo: Divulgação/Sesp