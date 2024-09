Governador Renato Casagrande declara apoio a Lorena: “é a minha candidata a prefeita”

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), entrou de vez na campanha da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques (PSB).

Em vídeo publicado nas redes sociais da Lorena, na manhã desta quinta-feira (26), Casagrande manifestou apoio, enfatizou a capacidade de gestão de sua candidata e relembrou alguns trabalhos que desenvolveram juntos.

“Lorena é a minha candidata a prefeita. Tenho total confiança nela. Trabalhamos muito juntos. Fizemos diversas obras de revitalização de ruas, macrodrenagem, obras na área da educação, do esporte, e você (Lorena) sempre conduziu isso muito bem como secretária municipal”, disse Casagrande.

E concluiu: “tenho plena convicção que na prefeitura você será uma excelente prefeita. Então, Cachoeiro tem essa oportunidade de avançar com essa nova liderança”.

