Festa realizada no ES pode virar patrimônio cultural do Brasil

O senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de lei para reconhecer a Festa da Penha, realizada no Convento da Penha, em Vila Velha, como patrimônio cultural nacional.

“Acreditamos que o reconhecimento da Festa da Penha como patrimônio cultural nacional fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente”, destaca Contarato.

Atualmente, a Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo, um dos mais antigos do Brasil, e está entre as maiores festas marianas do país.

Durante a festividade, ocorrem procissões marítimas, romarias e missas no município de Vila Velha. Uma multidão de fiéis se reúne para homenagear Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. De acordo com a organização, aproximadamente 2,7 milhões de pessoas participaram da 454ª Festa da Penha, realizada neste ano.

A festa começa no domingo de Páscoa e se encerra no oitavo dia após a Páscoa. O dia de encerramento é reconhecido como o Dia de Nossa Senhora da Penha e é feriado estadual em todos os municípios do Espírito Santo, conforme a Lei 11.010/2019.