Greve dos bancários no ES: categoria ameaça paralisação na segunda (16)

Nesta quinta-feira (11) durante assembleia realizada pelo banco, os bancários da Caixa rejeitaram a última proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pela Caixa.

Sendo assim os bancários da Caixa no Espírito Santo aprovaram o início da greve a partir de segunda-feira (16). Dos 717 votos, 70% disseram “não” à proposta final.

Leia também: Ele vem aí! Roberto Carlos já tem data para voltar ao Espírito Santo; confira

Durante negociação a direção da Caixa não avançou nas principais reivindicações dos empregados e sugeriu apenas a retirada de duas cláusulas para discussão e votação.

São elas: a 63ª, que trata das funções gratificadas de caixa e tesoureiros, e a 65ª, que aborda o intervalo de dez minutos a cada 50 trabalhados. O banco propôs debater e votar essas cláusulas em um prazo de 50 dias.

Nesta sexta-feira (13), os bancários capixabas da Caixa foram convocados para uma plenária virtual às 19 horas para organizar o movimento grevista.

Assim o objetivo é analisar os resultados da decisão da maioria das bases sindicais em nível nacional, que aceitaram a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho durante as assembleias de quinta-feira(12).

Contudo os capixabas deverão reavaliar se mantêm a rejeição e decidem sobre a greve prevista para segunda-feira (16).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.