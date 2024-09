Ele vem aí! Roberto Carlos já tem data para voltar ao Espírito Santo; confira

Os fãs capixabas de Roberto Carlos já podem comemorar! O Rei da Música Popular Brasileira retorna ao Espírito Santo ainda neste ano para uma nova apresentação. A data e o local já foram reservados pela produção do artista cachoeirense.

No ano passado, Roberto Carlos esteve no Estado para celebrar seu aniversário de 82 anos. Ele fez uma apresentação em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril. E no dia 21, ele se apresentou em Vitória, na Praça do Papa.

Para seu retorno ao Estado, Roberto Carlos reservou o dia 26 de outubro para seu show, e o local será o mesmo da última apresentação: a Praça do Papa, em Vitória. A equipe do artista quer manter a estrutura do último show.

Na agenda do site oficial do artista ainda não consta o show em Vitória. Ele começa no próximo dia 19, uma turnê pela Europa. E de volta ao Brasil, no dia 19 de outubro, se apresenta no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida do Norte, em São Paulo. E no dia 24 do mesmo mês, o artista se apresenta em Goiânia.

Roberto Carlos no Espírito Santo

As informações sobre venda de ingressos para o show de Roberto Carlos no Espírito Santo ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é que isso aconteça nos próximos dias.

Neste ano, Roberto Carlos acabou não fazendo seu tradicional show para comemorar os 83 anos. Os fãs aguardavam que ele retornasse à Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal. No entanto, o local escolhido foi no Mercado Livre Arena Pacaembu, o primeiro desde que foi concedido à iniciativa privada,. Mas, a apresentação foi cancelada horas antes da apresentação.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a decisão foi tomada após equipes dos bombeiros e do Departamento de Controle e Uso de Imóveis (Contru), órgão associado à Secretaria de Habitação, constatarem irregularidades no local, como falta de saídas de emergência, inexistência de sinalização de rotas de fuga, portas de saídas de emergência sem barras antipânico, piso irregular e inacabado devido a obras e sistema de detecção de incêndio inoperante.