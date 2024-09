Grupo Teatral Caparaó celebra 14 anos com estreia de ‘A Última Cena’

O Grupo Teatral Caparaó, sediado na cidade de Alegre/ES, completa 14 anos de existência e se prepara para a estreia de um novo trabalho.

Sendo assim, a peça “A Última Cena”, nasce do trabalho de residência artística realizada com o ator e diretor paulista Vinícius Piedade. Contudo artistas assina a direção do trabalho e divide a dramaturgia com Danyel Sueth.

Contundo a peça une o clássico ao contemporâneo, partindo do texto “Rei Lear” de William Shakespeare, e se funde a uma dramaturgia inédita que perpassam as trajetórias e as vivências de um ator em cena.

O ator Danyel Sueth interpreta o solo e encara o projeto como um dos maiores desafios de sua carreira.

O Rei Lear é um dos personagens mais complexos da história do teatral ocidental, e é uma grande honra dar vida a esse personagem, ainda mais no formato de monólogo, que é uma novidade pra mim também, um grande desafio, sem dúvidas.

O diretor paulista pontua sobre o processo de residência com o grupo e sobre a montagem:

O desafio que nos colocamos enquanto autores foi grande. A troca foi preciosa e nossa sinergia de ideias foi vital. Mesmo nossas discordâncias nos alimentaram. E a efetuação do trabalho, nessa relação diretor/ator está muito intensa. Do presencial para o virtual e de volta ao presencial. E ao abordarmos Shakespeare no hoje, partindo de uma obra do maior cânone da história do teatro, para dialogar com nossas próprias questões é um presente que nos demos.E que esperamos que o público sinta nas suas mais variadas camadas, do humor ao drama.

O Edital de Artes Cênicas 010/2022 da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo contemplou o projeto, que é realizado com recursos do FUNCULTURA ES.

Serviços:

19/09 – Teatro Fernando Torres (Guaçuí), às 20:00 – Ensaio aberto – Entrada Franca

20/09 – Teatro Fernando Torres (Guaçuí), as 20:00 – Estreia – Entrada Franca

21/09 – Biblioteca Municipal (Alegre), às 20:00 – Entrada Franca

22/09 – Teatro Sônia Cabral (Vitória), às 18:00 – Entrada Franca