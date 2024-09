Abertas as inscrições para o festival de teatro no ES

Acontece, entre os dias 13 e 21 de outubro, a 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – Fenatevi.

Os grupos interessados em participar da programação do evento devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 25 de setembro, no https://encurtador.com.br/VF53t

O edital de seleção de espetáculos vai escolher montagens locais e nacionais em diversas modalidades, gêneros e formatos, inéditos ou não, para público adulto e infantil, nas categorias ‘Oficial’, ‘Espetáculos Nacionais’, ‘Mostra Oficial’ e ‘Mostra Paralela Vera Viana’, totalizando 14 peças teatrais. A curadoria será feita por uma comissão formada por profissionais da área de artes cênicas e equipe organizadora do evento.

O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais do Festival e via e-mail dos contemplados, no dia 29 de setembro.

“Essa é uma edição comemorativa, estamos celebrando 20 anos de um evento de muito sucesso, que oportuniza, gratuitamente, o acesso da população à arte”, declara a produtora Elenice Moreira.

O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória conta com recursos públicos da Lei Rubem Braga e é uma realização da Associação Cultural, Circense e Ambiental Uma Floresta. A produção é assinada pela Ratimbum Produções de Artes.