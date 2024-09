Guaçuiense é semifinalista no 3º Prêmio da Música Capixaba

Estão abertas as votações para o 3º Prêmio da Música Capixaba. A premiação busca reconhecer artistas e outros profissionais pelos trabalhos nas diversas áreas culturais do Espírito Santo. A realização é do Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado. Dentre as várias categorias, Guilherme Mendes, mais conhecido como Mandrake, foi indicado como melhor Diretor de palco do ano de 2024.

Mandrake nasceu em Niterói – RJ. Todavia, aos 5 anos de idade foi morar em Guaçuí – ES. Assim, ele diz que se considera Guaçuiense com muito orgulho. Para chegar até esta classificação no Prêmio da Música Capixaba, Mandrake fez direções de palcos marcantes, trabalhando com grandes artistas. Entre eles: Marcelo Falcão; Elba Ramalho; Edson e Hudson; Baitaca; Biquíni Cavadão; e muitos outros.

“Já estou feliz demais com esse resultado, para um menino que começou há 25 anos atrás em uma cidade pequena do Espírito Santo, estou muito feliz. Sigo trabalhando muito e sempre fazendo o melhor.”, diz Mandrake.

Após uma curadoria entre os indicados, Mandrake está na semifinal: “Fico honrado por ser lembrado e estar entre os 4 do estado do Espírito Santo por este trabalho.”, afirma. A votação é aberta ao público e você pode participar clicando aqui.