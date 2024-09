Herança Negra celebra 26 anos com show especial nesta quinta (26)

Uma das maiores referências do reggae do Espírito Santo, a banda Herança Negra celebra 26 anos de carreira com um show especial. Sendo assim nesta quinta-feira (26), a banda se apresentará no PUB 426, em Vitória, com entrada gratuita.

Além disso vão lançar uma nova canção, “23 de setembro”, acompanhada de videoclipe.

Formada pelos músicos Jon Santos (vocal, guitarra e violão), Nelinho P2 (contrabaixo) e Barol (teclados, bateria, backing vocal e beatmaker), a Herança Negra nasceu no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória.

Assim emplacaram sucessos, e chegaram a dividir o palco com grandes nomes nacionais e fizeram show no exterior.

Na apresentação em Vitória, o público vai acompanhar os maiores sucessos da carreira dos músicos.

Afinal a banda preparou um setlist especial para relembrar os sucessos que marcaram a trajetória do grupo ao longo de duas décadas e meia.

“Este evento promete ser um marco na trajetória da Herança Negra, consolidando o legado de uma banda que transcende fronteiras musicais e culturais. Os fãs podem esperar por uma experiência única, com participações especiais e muita celebração”, declaram os músicos Jon Santos, Nelinho P2 e Barol.

A abertura ficará a cargo da banda Breeza, que promete aquecer o público com sua energia e sonoridade contemporânea, marcadas por letras que falam de amor, natureza e positividade. O show conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

O videoclipe, dirigido por Rodrigo Pysi, será exibido pela primeira vez durante o show. A produção audiovisual promete impactar visualmente, refletindo a estética e a emoção que a banda sempre incorporou em seu trabalho.

O projeto para a gravação do videoclipe tem apoio do Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Serviço

Data: 26/09 (quinta-feira), a partir das 19 horas

Local: PUB 426 (Rua João da Cruz 370, Praia do Canto, Vitória)

Entrada gratuita