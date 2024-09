Homem é agredido após matar dois a tiros em Marataízes

Um jovem de 19 anos e outro de 24 anos, morreram após serem baleados na noite do último sábado (21), na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes.

A Polícia Militar informou que o jovem, identificado como Caylan Porto da Silva, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município já sem vida. Ele foi atingido com dois tiros nas costas. Já Lucas de Melo Ventura, de 24 anos, foi atingido com dois disparos na região do abdômen, foi socorrido para a UPA, porém, pela gravidade do estado de saúde, foi transferido para o Hospital Santa Helena, em Itapemirim.

Enquanto isso, no local do crime, os policiais foram informados que o autor dos diapros, um homem de 64 anos, havia sido agredido por populares e em seguida, socorrido para o hospital de Presidente Kennedy. No hospital, ele relatou que é colecionador de armas e que não possuía o porte da arma usada no crime. Segundo testemunhas, o suspeito havia ingerido bebida alcoólica desde às 11h do sábado (21).

Arma usada no crime foi apreendida

A arma usada no crime, uma pistola da marca taurus, com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada, foi entregue aos militares. O suspeito do crime foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 64 anos, conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, foi autuado em flagrante, duas vezes, por homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica (PCIES), em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.