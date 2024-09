Homem é detido com maconha e cocaína em Rio Novo do Sul

Um homem foi detido com pinos de cocaína e buchas de maconha na última quarta-feira (11), no morro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares realizavam um patrulhamento no município, quando receberam informações de populares de que um homem estaria envolvido na venda de drogas no morro Santo Antônio.

Entretanto, quando os policiais chegaram ao local, avistaram o suspeito com as características fornecidas pelos populares. Ao ver a viatura, o suspeito jogou uma sacola no chão. Na sacola, os policiais encontraram seis pinos de cocaína, cinco buchas de maconha, cinco pedras de crack, três celulares e R$ 50,00 em espécie.

O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim, para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis.