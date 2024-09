Homem é preso suspeito de tentar matar dupla em Jerônimo Monteiro

Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de tentar matar dois rapazes a facadas na noite da última quinta-feira (12), no Bairro Agroceres, em Jerônimo Monteiro.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem detido e amarrado. Uma das vítimas, de 36 anos, contou que o suspeito é ex-funcionário e há vinte dias teria deixado de fazer parte da empresa. Nisso, a vítima e seu irmão, de 34 anos, passaram a receber ameaças.

Na quinta-feira (12), ao sair da empresa, juntamente com seu irmão, o suspeito teria os surpreendido e tentado atingir as vítimas com uma faca, porém foi detido e imobilizado por moradores da região.

O suspeito recebeu voz de prisão e juntamente das vítimas foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.