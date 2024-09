PRF aborda veículo e CAC é detido com arma na BR-101

Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi detido com uma arma de fogo após uma abordagem no km 296 da BR-101, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um automóvel Kia/Cadenza, de cor branca, com os vidros com película insulfilm, impossibilitando a visualização de seu interior. Durante a abordagem, o condutor demorou para desembarcar, e desceu do carro com nervosismo, com fala e mãos trêmulas.

Ao ser indagado se havia algum material ilícito dentro do veículo, ele informou que não, e que apenas estava vindo de sua residência, no bairro Sotema, em Cariacica, com destino ao CEASA, para resolver algumas pendências do trabalho. Além disso, relatou que o veículo estava em seu nome e que tudo estava regularizado.

Entretanto, após vistoriar o veículo, foi encontrada, dentro no console, num local de fácil acesso, uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm, da marca Taurus, modelo PT92, descarregada e desmuniciada, além de um carregador vazio, que estava ao lado da referida pistola. Na sequência, foi localizado um outro carregador sob o banco do passageiro dianteiro, com capacidade máxima de 17 munições intactas.

O condutor informou, ainda, ser atirador esportivo (CAC), e que havia comprado tal arma em 2022, mas que nunca havia possuído porte de arma de fogo. Ele e a arma apreendida foram encaminhados para o Delegacia Regional de Cariacica.