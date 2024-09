Homem é preso tentando abrir conta com documento falso em Itapemirim

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Itapemirim, prendeu, nesta segunda-feira (9), um homem de 38 anos, após ele tentar abrir uma conta bancária utilizando um documento falso dentro de um banco no centro de Itapemirim.

Segundo a PC, após equipe receber informações do setor de inteligência de que um indivíduo estaria usando documentos falsos em uma agência bancária, os policiais civis acompanharam ele e o abordou na via pública.

Durante a revista, foram encontrados documentos falsificados e uma carteira de identidade (CIN) em nome de outra pessoa. O suspeito, que é natural de Minas Gerais, confessou que era morador de Piúma e estava utilizando documentos falsos para obter créditos e revelou seu verdadeiro nome.

“A ação da Polícia Civil evitou assim a fraude, retirando da sociedade um estelionatário que detinha documentos e declarações falsas”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Itapemirim, delegado Edson Lopes.

O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e uso de documentos falsos e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.

