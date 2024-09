Veja quem é o suspeito de matar idoso por causa de gado em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, procura pelo suspeito de ser o autor da morte de Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos, que ocorreu no dia 13 de agosto, na localidade de Olho D’Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito, identificado como Ricardo Robson Altoé, de 67 anos, foi indiciado por homicídio qualificado e teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele também foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e se tornou réu em ação penal.

O crime

No dia do crime, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio por arma de fogo, na localidade de Olho D’Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim. No local, os militares conversaram com uma testemunha, que disse que foi junto com a vítima, um homem de 71 anos, até a propriedade de um indivíduo para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.

No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após o homem de 71 anos negar, o suspeito sacou uma arma e disparou contra ele. Segundo a testemunha, antes de fugir do local, o homem disse que a vítima estava furtando animais dele. O indivíduo fugiu e não foi localizado. A arma utilizada no homicídio foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro Itapemirim, delegado Felipe Vivas, a motivação para o crime não ficou clara, sendo considerada totalmente desproporcional. “Pegou todos de surpresa, não houve um motivo aparente. O suspeito teria perguntado à vítima se queria vender suas novilhas e, ao receber uma negativa, reagiu de forma violenta”, afirmou.

O suspeito está foragido. “Já realizamos algumas diligências para prendê-lo, mas ele está em local incerto e não sabido”, disse o delegado Felipe Vivas.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.