Homem foge após atear fogo na casa da ex-companheira em Cachoeiro

Um homem fugiu após colocar fogo na casa da ex-companheira na noite da última quinta-feira (12), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro, entrou na casa da vítima e colocou fogo. A vítima não estava em casa no momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve às chamas. Os danos foram materiais e o prejuízo ainda não foi calculado.

Leia também: Trecho da BR-101 é interditado após incêndio de grande proporção

O suspeito fugiu após o crime e até o momento não foi localizado. A vítima permaneceu na casa de familiares e foi orientada a comparecer à Delegacia da Mulher para registrar os fatos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.