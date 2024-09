Trecho da BR-101 é interditado após incêndio de grande proporção

O trecho no km 136 da BR 101, precisou ser interditado após um incêndio de grande proporção atingir uma área de vegetação às margens da rodovia em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Eco101 informou que, por causa do incêndio de grandes proporções, filas e trânsito lento se formaram na rodovia. Além disso, os bombeiros solicitaram a interditação da rodovia.

O trânsito fluiu no sistema pare/siga, por volta das 16h da última quinta-feira. Às 16h15, após reavaliação da equipe da PRF e do CBM, a pista foi totalmente liberada no kms 136 e137 com grande retenção de veículos no local.

Veja o vídeo:

Vídeo: Polícia Rodoviária Federal