Motorista grava cena após acidente com carreta em Conceição do Castelo

Um motorista gravou a cena após uma carreta carregada com sucata tombar na BR-262, na localidade de Pinga Fogo, próximo ao Trevo de Conceição do Castelo, na tarde da última sexta-feira (20).

No vídeo, o motorista mostra a carreta tombada e a carga de sucata espalhada às margens da rodovia. “Espia só, o livramento danado agora. Meu Deus do céu, olha aonde está a máquina… olha onde está a máquia véi”, contou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o motorista ileso, não teve mais vítimas e o veículo se encontrava fora da pista.

