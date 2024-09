Homem que matou mãe e filho no ES apanha dentro de presídio

O homem Ricardo Elias Santana, de 45 anos, que matou uma mulher e o filho dela, de 4 anos, no dia 15 de julho, no bairro Nova Carapina I, na Serra, apanhou de detentos no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na última terça-feira (3).

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), Ricardo estava tomando banho, quando foi agredido por outros internos. Policiais penais interviram para conter o tumulto e socorrer a vítima, que sofreu ferimentos leves.

O interno foi atendido pela equipe de saúde da unidade prisional. A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil. Os envolvidos na briga irão responder o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.