Homens morrem após carro bater em ponto de ônibus na BR-101

Dois homens morreram após serem atingidos por um carro em um ponto de ônibus no km 283 da BR-101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h40. Testemunhas contaram aos agentes que o motorista do Chevrolet/Cobalt, de cor cinza, bateu no caminhão Volkswagen/9.170 DRC 4X2, de cor branca, perdeu o controle da direção e invadiu o ponto de ônibus.

Outras três pessoas, que também estavam no ponto de ônibus, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em Vitória. Um casal que estava no veículo foi socorrido pela Eco101 para o mesmo hospital. O estado de saúde deles não foi informado.

Leia também: Polícia Civil dá detalhes da morte de jovens em Marataízes

Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos das duas vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.