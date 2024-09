Polícia Civil dá detalhes da morte de jovens em Marataízes

A Polícia Civil deu detalhes da morte de Caylar Porto da Silva e Lucas de Melo Ventura, que morreram após ser baleados na noite do último dia 21, na localidade de Boa Vista, em Marataízes.

Segundo a Polícia Civil, Caylan e um adolescente entraram com as motos no ginásio poliesportivo de Boa Vista, onde fizeram manobras empinando a motocicleta. Com o barulho excessivo, o dono do bar em frente ao local e um homem, de 64 anos, foram no ginásio e pediram para os motociclistas pararem com as manobras, porém, Caylan e o homem de 64 anos, que estava bêbado, começaram a discutir.

Entretanto, durante a discussão, o homem derrubou a moto do adolescente e nisso uma discussão muito áspera começou entre ele o Caylan. Após a discussão, Caylan foi em casa, que fica próxima do ginásio, e disse aos seus pais que havia sido ameaçado de morte pelo homem de 64 anos.

Leia também: Eleições: 3º Batalhão reforça policiamento no Caparaó

As vítimas morreram no hospital

Então, Caylan voltou ao ginásio com Lucas na garupa da moto, acompanhado também pelos pais e outros parentes. Neste momento, uma nova discussão começou entre eles. A câmera de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal de Marataízes flagrou a briga, momento em que ocorrem os disparos de arma de fogo, que acerta Caylan e Lucas. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes e no Hospital Evangélico de Itapemirim.

Contudo, a câmera não registrou a chegada das vítimas e o início da briga, mas, segundo testemunhas, o homem, de 64 anos, sacou a arma e Caylan tentou tira-la com um golpe de capacete, mas sem sucesso. O atirador foi contido pelo pai de Caylan e por outro parente e, após luta corporal, conseguiram pegar a arma da mão do suspeito e entregou à polícia. A pistola calibre .40 pertencia ao indiciado e o registro consta que ele é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

O titular da Delegacia Regional de Marataízes, delegado Thiago Gomes Viana, indiciou o homem de 64 anos, por duplo homicídio qualificado em razão do motivo fútil e pelo fato da arma usada no crime ser de uso restrito. “O indiciado foi preso em flagrante no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy, cidade vizinha, para onde foi socorrido após ficar lesionado em virtude do enfrentamento com os parentes de Caylan. O Inquérito foi encerrado e remetido à Justiça. O indiciado segue preso preventivamente”, disse.