Homens são presos com revólver em Dores do Rio Preto

Na manhã desta terça-feira (24), por volta das 10h42, os policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois homens e apreenderam uma arma de fogo durante abordagem em Dores do Rio Preto.

Leia também: Dupla é detida e drogas apreendidas durante abordagem em Guaçuí

Os policiais foram acionados para verificar a informação que um homem estaria com um volume na cintura, possivelmente armado, durante uma negociação de compra ou venda de um veículo.

Assim, os suspeitos foram localizados em um estabelecimento comercial (Despachante), onde foram identificados e, durante a busca pessoal, foi encontrado na cintura de um deles, de 21 anos, um revólver calibre 32, com duas munições.

Segundo a PMES, os mesmos estariam negociando a venda de um veículo Hyundai I30 com os solicitantes. Aos policiais, o homem contou que recebia ameaças de pessoas do bairro Lagoa, em Guaçuí. O indivíduo não apresentou o porte da arma e disse também, que teria ido acompanhar seu amigo na negociação.

Assim, os solicitantes informaram que teriam comprado um veículo com eles, e este, após abordagem policial em Caratinga/MG, constatou ser um “Clone”, cujo a placa original apresentava restrição de roubo no Rio de Janeiro.

Nesta data, ao tentarem negociar outro veículo, observaram que um dos suspeitos estava armado, sendo, possivelmente um forma de intimidação. Em seguida, acionaram a PMES. Ambos já foram detidos por porte ilegal, tráfico e tentativa de homicídio.

Diante do flagrante, os suspeitos, de 25 e 21 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre para esclarecimentos. O veículo não apresentava restrições e ficou estacionado no local.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.