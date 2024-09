Hospital do ES oferece vagas de emprego em diversos setores

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) em Guarapari está oferecendo vagas em 14 áreas diferentes, para profissionais que trabalharão na nova unidade, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Algumas das vagas disponíveis incluem posições para analista de suprimentos, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, recepcionista, motoboy e motoristas.

Os candidatos interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamentoguarapari@hifaci.org.br. As vagas são para trabalho presencial e as jornadas variam de 44 horas semanais a regimes de escala.

Confira as vagas disponíveis:

Cargo: Aux. Farmácia

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12×36

Pré-requisitos: Ensino médio completo, e conhecimento em informática

Cargo: Recepcionista

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12×36

Pré-requisitos: Ensino médio completo, e conhecimento em informática

Cargo: Agente de portaria

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12×36

Pré-requisitos: Ensino médio completo, e conhecimento em informática, Experiência anterior como agente de portaria ou controle de acesso, preferencialmente em ambiente hospitalar, Boa comunicação, responsabilidade e atenção aos detalhes.

Cargo: Analista de Suprimentos

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 44 hs semanais

Pré-requisitos: Ensino superior em logística, conhecimento em informática, Experiência com Negociação com fornecedores, gestão de estoque, preferencialmente em ambiente hospitalar, Gerenciamento o controle de estoque de materiais e suprimentos hospitalares

Cargo: Conferente

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12×36

Pré-requisitos: Ensino Médio completo, Experiência prévia na função de conferente, preferencialmente no setor hospitalar, Conhecimento em conferência de mercadorias e notas fiscais, Organização, atenção aos detalhes e responsabilidade.

Cargo: aux. Administrativo

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 44 h semanais

Pré-requisitos: Ensino Médio completo, Desejável técnico em administração ou logística, Experiência com rotinas administrativas e conferência de notas fiscais, Habilidade em organização, controle e atenção aos detalhes.

Cargo: Motoboy

Benefícios: Salário base + 40% de periculosidade, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X36

Pré-requisitos: Ensino médio completo, CNH A/B.

Cargo: Enfermeiro ( UTI)

Benefícios: Salário base + insalubridade, Cartão prêmio no valor de R$ 600,00 + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X60

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem com registro ativo no COREN, Especialização em UTI Adulto, Experiência comprovada na área de Terapia Intensiva de Adultos, Habilidade em lidar com pacientes em estado crítico e conhecimento das tecnologias utilizadas em UTI, Cursos adicionais de aperfeiçoamento em áreas relacionadas, como ventilação mecânica, controle de infecções hospitalares e manejo de pacientes graves

Cargo: Enfermeiro (Sala Vermelha)

Benefícios: Salário base + insalubridade, Cartão prêmio no valor de R$ 600,00 + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X60

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem com registro ativo no COREN, Experiência anterior em ambiente de emergência ou Sala Vermelha, Certificações adicionais em suporte avançado de vida (ALS, PALS), Habilidade em realizar procedimentos de urgência e emergência, incluindo suporte avançado de vida.

Cargo: Técnico em enfermagem

Benefícios: Salário base + insalubridade, Cartão prêmio no valor de R$ 300,00 + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X36

Pré-requisitos: Curso técnico em enfermagem completo com registro ativo no COREN, Experiência em setores como UTI, Pronto Atendimento ou Clínica Médica, Cursos complementares em áreas de cuidados específicos, como pacientes críticos

Cargo: Fisioterapeuta

Benefícios: Salário base + insalubridade plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X60

Pré-requisitos: Ensino superior em fisioterapia, Especialização e pós graduação em Unidade de Terapia Intensiva neonatal, pediátrica e adulto, Registro no CREFITO 15, Cursos de atualização na área de fisioterapia intensiva.

Cargo: Técnico em Manutenção

Benefícios: Salário base + insalubridade, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X36

Pré-requisitos: Ensino Técnico completo em Manutenção, Eletrotécnica, Mecânica ou áreas correlatas, Experiência prévia em manutenção hospitalar ou em ambientes de saúde. Conhecimento em sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização.

Cargo: Auxiliar de rouparia

Benefícios: Salário base , plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12X36

Pré-requisitos: Ensino Fundamental ou Médio completo, Experiência anterior em rouparia hospitalar ou em serviços de lavanderia (desejável), Organização, atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar em equipe

Cargo: Secretária de clínica hospitalar

Benefícios: Salário base + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 44 hs.

Pré-requisitos: Ensino médio completo, Experiência com gerenciamento e organização de prontuários médicos, garantindo que estejam completos e atualizados, Experiência anterior em funções administrativas com foco em gerenciamento de documentos ou prontuários médicos, Conhecimento em sistemas de gestão de prontuários eletrônicos e controle de registros, Conhecimento em legislação relacionada à privacidade e proteção de dados (LGPD)