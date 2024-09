Hospital Evangélico realiza 20º Encontro de Corais em Cachoeiro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim promove, no dia 25 de setembro, às 19h, o 20º Encontro de Corais, conhecido como “HECI Canta a Primavera”.

O evento será realizado na Primeira Igreja Batista de Cachoeiro e contará com a participação de oito corais, reunindo louvor, música e fé. Para aqueles que não puderem comparecer, haverá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube.

Leia também: Anchieta realiza 17ª Moda de Viola ao Pé da Serra neste domingo (15)

Desde 2004, o Hospital Evangélico organiza o Encontro de Corais, sempre convidando grupos de igrejas filiadas e corais que já se apresentam para pacientes e colaboradores. Rosimeire Braga, regente do Coral HECI, compartilha sua empolgação:

Além das apresentações musicais, haverá um momento especial de proclamação da palavra, seguido por uma apresentação conjunta de todos os corais. O Reverendo Pastor Caruso Godinho e outros pastores também farão parte do evento.

Rosimeire Braga, que há 12 anos lidera o Coral HECI, expressa gratidão pelo evento, especialmente após seu tratamento oncológico no próprio hospital.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.