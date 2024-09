I Agro+Floresta Capixaba reúne mais de mil pessoas em Alegre

O I Agro+Floresta Capixaba, realizado no dia 21 de setembro no município de Alegre, no Caparaó, consolidou-se como um evento de grande sucesso, reunindo mais de mil participantes ao longo de um dia intenso de atividades.

Profissionais da engenharia, agronomia e geociências, produtores rurais, figuras públicas e especialistas do setor marcaram presença, destacando a importância de práticas sustentáveis para o futuro do campo no Espírito Santo.

Leia Também: Segunda (23) com umidade abaixo dos 30% no ES; confira a previsão

Organizado pela MV Gestão Integrada e pela Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros Agrônomos (SEEA), o evento foi um marco para o desenvolvimento rural sustentável, fortalecendo a integração entre produtores e especialistas.

Tendências sustentáveis

A programação foi extensa e envolveu discussões sobre temas fundamentais para o setor agrícola e florestal. O dia começou com palestras sobre tendências sustentáveis, consórcios produtivos e a valorização do mercado de café sustentável.

A tarde foi dedicada a debates sobre a recuperação de pastagens degradadas, sistemas silvipastoris e o papel da transformação digital no campo, além de mesas redondas que abordaram tecnologias e modelos econômicos rurais, com ênfase na agricultura sintrópica, sistemas de irrigação e manejo sustentável.

MV Gestão Integrada

Vinícius Santos Terra, diretor de operações da MV Gestão Integrada, destacou a relevância da iniciativa e o sucesso alcançado. “Superou nossas expectativas, com a participação massiva de produtores e profissionais do setor. Isso demonstra o grande interesse em adotar práticas sustentáveis e inovadoras que beneficiem tanto a economia quanto o meio ambiente. O evento reforça nossa missão e nosso propósito em levar oportunidades aos produtos rurais e, efetivamente, criar interações significativas,” destacou.

O presidente do Crea-ES, engenheiro agrônomo Jorge Silva, ressaltou o papel do evento para os profissionais do setor e produtores rurais. “O Conselho tem o orgulho de apoiar iniciativas como o I Agro+Floresta Capixaba. Este evento é fundamental para promover a troca de conhecimento e incentivar os nossos profissionais a buscarem soluções inovadoras e sustentáveis no campo. A participação ativa dos produtores demonstra o comprometimento com o futuro da nossa agricultura”, afirmou.

Casagrande presente

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), marcou presença no evento e reforçou o compromisso do governo estadual com iniciativas voltadas para a sustentabilidade. “Estamos aqui para poder dizer que nós, do governo do Estado, temos diversas iniciativas nas áreas ambientais, nas áreas de diminuição das emissões, e apoiaremos sempre iniciativas como essa”, declarou, ressaltando as políticas públicas que incentivam a preservação e a valorização do setor rural.

Parceria forte

A realização do evento pela MV Gestão Integrada e SEEA, com o apoio do governo estadual e de instituições como o Crea-ES, fortalece o compromisso com a promoção de um campo mais sustentável e tecnológico, refletindo os esforços contínuos em prol da agricultura capixaba.