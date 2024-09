Ibama vai discutir mitigação dos danos causados por javalis no Sul do ES

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos (Ibama), realizará, na próxima semana, três oficinas de educação ambiental na região Sul do Estado. O evento discutirá a mitigação dos danos socioambientais causados pela espécie exótica invasora de javalis no Sul do ES. Além disso, também vai repassar orientações para o respectivo manejo.

A primeira oficina será realizada na terça-feira (17), em Mimoso do Sul. Na quarta (18), a região do Caparaó será contemplada com as oficinas. Às 9h será em Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço, e às 14h, será em São João do Príncipe, em Iúna.

Leia também: Javali representa grande ameaça para o Parque Nacional do Caparaó; entenda

De acordo com o superintendente do Ibama no ES, Rodrigo Vargas, o javali é uma espécie invasora que causa sérios problemas por onde passa. “A oficina tem o objetivo de orientar técnicos de várias instituições sobre como proceder para mitigar os danos causados pelos javalis no Sul do ES”, explica.

No entanto, a oficina de educação ambiental tem o objetivo de apresentar e debater orientações para mitigação dos danos socioambientais causados nos ambientes naturais. Inclusive, também nas atividades agropecuárias pela espécie exótica. Além de apresentar os requisitos legais e critérios técnicos para o respectivo manejo (monitoramento e controle).

“De forma complementar, também é objetivo da oficina capacitar os atores sociais do poder público local a atuar como multiplicadores do conteúdo apresentado durante o evento. Qualquer pessoa poderá participar, mas o foco principal neste momento são técnicos das instituições”, completa o superintendente.

Controle dos javalis

O javali (Sus scrofa) é uma espécie nativa da Europa, Ásia e norte da África. Na década de 1960, o Brasil introduziu esse animal, principalmente para o consumo de carne na região sul. Contudo, a União Internacional de Conservação da Natureza o classifica como uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo.

Sua agressividade e facilidade de adaptação são características que, associadas à reprodução descontrolada e à ausência de predadores naturais, resultam em uma série de impactos ambientais e socioeconômicos, principalmente para pequenos agricultores.

Portanto, o Ibama autorizou o controle da espécie em 2013, devido ao aumento de sua distribuição pelo território nacional e à crescente ameaça ao ecossistema, seguindo as regras estabelecidas pela Instrução Normativa Nº 03/2013 e suas alterações.

Espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de perda da biodiversidade em escala global e representam um desafio para a conservação dos recursos naturais. Por fim, há registros da presença de javalis em quinze unidades da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Confira a programação

Identificação, manejo e controle do javali e javaporco

Terça-feira (17)

9h – Escola de Ensino Fundamental José Gonçalves Figueira – São José das Torres – Mimoso do Sul

Quarta-feira (18

9h – Centro Comunitário – Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço

14h – Escola Municipal Maria Barros Horts – São João do Príncipe – Iúna