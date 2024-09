Ibatiba: Luciano Pingo tem contas de 2022 aprovadas pelo TCE-ES

As contas de 2022 do prefeito de Ibatiba, no Caparaó, Luciano Miranda Salgado (MDB), foram consideradas aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

A ressalva foi emitida de acordo com o voto do relator, conselheiro Carlos Ranna, devido à criação de cargo ou função no órgão que ocasionou aumento de despesa, em desatenção ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

O TCE-ES levou em consideração que houve queda no percentual da despesa total de pessoal do município entre os anos de 2021 e 2022, o relator votou por manter a irregularidade no campo das ressalvas.

Após o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), as contas serão analisadas pela Câmara de Vereadores, finalizando o processo.